الفيفا يعلن عن مراجعة لوائح مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية [20/أكتوبر/2017] زيوريخ – سبأ:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة رغبته في مراجعة اللوائح الخاصة بمشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية.



وقال رئيس لجنة حملة الأسهم في (الفيفا) فيكتور مونتالياني في تصريح نقلته وكالة انباء (رويترز) إن هناك مشاكل تتعلق باللوائح التي تمنع لاعبين من التنقل بين المنتخبات أو تمثيل دول لا يرتبطون بها.



وأضاف المسئول الكندي والذي يشغل رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) "ظهرت العديد من المشاكل على مدار الأعوام الماضية لأن العالم يتغير والهجرة أيضاً تتغير".



واوضح لقد "ظهرت العديد من المشاكل بسبب الجنسية في افريقيا وآسيا والكونكاكاف، لذا أعتقد أنه الوقت المناسب لمراجعة هذه اللوائح والعثور على حلول بدون الإخلال بنزاهة اللعبة".



وحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد اللعب مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف حتى لو كان يحمل الجنسيتين.



وكان اتحاد الكرة في الرأس الأخضر قد اقترح تخفيف هذه اللوائح والسماح بتحول اللاعب لتمثيل منتخب مختلف في حالات معينة مثل أن يشارك لاعب في مباراة أو مباراتين مع منتخب بلاده الأصلية ولا تكون أمامه فرصة في اللعب معه مرة أخرى لنفس الفريق.



ويمكن للاعبين المشاركة مع بلاد لا يرتبطون بها لو عاشوا ولعبوا فيها لمدة خمس سنوات، لكن مونتالياني أشار إلى أن اللجنة ستراجع هذا الأمر وربما تجعل المدة أطول.

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