انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار [20/أكتوبر/2017] لندن – سبأ:

انخفض سعر الذهب للانخفاض يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، ليتجه المعدن صوب تكبد خسائر اسبوعية.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1284.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.00 بتوقيت جرينتش.



ويتجه المعدن نحو تكبد خسائر بحوالي 1.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع.



ونزل الذهب في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 1285.50 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 17.17 دولار للأوقية، فيما وزاد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 922.50 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 963.25 دولار للأوقية.

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