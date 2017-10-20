الأمم المتحدة : 15 ألف طفل دون الخامسة يموتون يومياً في أنحاء العالم [20/أكتوبر/2017] نيويورك – سبأ:

أكد تقرير للامم المتحدة أن 15 ألف طفل دون الخامسة يموتون يومياً في انحاء العالم من أمراض يمكن الوقاية منها، رغم التراجع الكبير لنسبة الوفيات بين الاطفال.



وحذر التقرير والذي نشر اليوم أنه نظراً لان بعض دول افريقيا وجنوب آسيا متأخرة عن سواها في تقديم علاجات افضل، فإن أكثر من 60 مليون طفل سيموتون بين العام الحالي و2030م من أمراض يمكن علاجها.



وبحسب منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في التقرير فان نحو 5,6 مليون طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، توفوا في 2016م.



ويعد هذا الرقم أدنى بكثير عن 12,6 مليون وفاة سجلت في 1990م، لكن الوكالات قالت ان 15 ألف وفاة يومياً لاطفال دون الخامسة لا تزال "رقماً مرتفعاً لا يمكن التغاضي عنه".



واشار التقرير الى ان في مقدمة الامراض التي تفتك بحياة الاطفال ويمكن الوقاية منها، الالتهاب الرئوي والاسهال والملاريا، لكنه ذكر ان سوء التغذية الذي يمكن ان يجعل الاطفال اكثر عرضة للاصابة بامراض حادة، له دور في نصف حالات الوفيات.



وبحسب التقرير فان مناطق افريقيا جنوب الصحراء تشكل اكبر نسبة وفيات بين الاطفال، إذ بلغ معدلها 79 وفاة بين كل الف مولود عام 2016م، لكن الهند سجلت اعلى الارقام مع وفاة 850 ألف طفل، تليها نيجيريا وأكثر من 450 الف وفاة للاطفال.



ونصف عدد الوفيات بين الاطفال سجل في الهند ونيجيريا وباكستان والكونغو الديموقراطية واثيوبيا والنيجر.

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