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آخر تحديث: الجمعة، 20 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:49:49م
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لقاء قبلي بمديرية الجبين يؤكد استمرار النفير ورفد الجبهات
[20/أكتوبر/2017] ريمة - سبأ:
أكدت قبائل بني الدون وشعبون والحدادة وعدن بمديرية الجبين محافظة ريمة، إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.

واستنكرت في لقاء قبلي اليوم إستمرار العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من مجازر بحق الشعب اليمني يندى لها جبين الإنسانية.

وأشاد المشاركون في اللقاء بالإنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف .. منوهين بإنجازات التصنيع العسكري.

وأكد بيان صادر عن اللقاء على أن الخيار الوحيد للشعب اليمني هو مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

وطالب البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة بالإضطلاع بالمسؤولية وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
سبأ
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