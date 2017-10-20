ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 20 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:49:49م
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليتين عسكريتين غرب مأرب
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين عسكريتين على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بحريب نهم ووادي ملح غرب مأرب.
تواصل اعمال القمة الأوروبية لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد
تواصلت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة أعمال القمة الأوروبية والمخصصة لمناقشة الموقف الأوروبي من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب للانخفاض يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، ليتجه المعدن صوب تكبد خسائر اسبوعية.
الفيفا يعلن عن مراجعة لوائح مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة رغبته في مراجعة اللوائح الخاصة بمشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن 11 غارة على مديريتي شدا وكتاف بصعدة
تأهل الروسية داريا كاساتكينا إلى نهائي كأس الكرملين للتنس لفردي السيدات
إصابة خمسة أطفال بإنفجار قنبلة من مخلفات العدوان بصعدة
مجلس الأمن يناقش إنشاء وتمويل قوة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تنفي الاتهامات الأمريكية بقصف مناطق سكنية في مدينة إدلب شمال سورية
[20/أكتوبر/2017] موسكو – سبأ:
نفت وزارة الدفاع الروسية قطعياً اليوم الجمعة الاتهامات الأمريكية بشن غارات جوية على المناطق المأهولة بالسكان في مدينة إدلب شمال سورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان نقله موقع (روسيا اليوم) إن "الطيران الروسي لا يستهدف في غاراته على مواقع الإرهابيين في سورية مناطق مأهولة بالسكان المدنيين وذلك خلافاً للتحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي أحرز (انتصاراً بارزاً) في الرقة عن طريق مسح المدينة من على وجه الأرض".

ولفت كوناشينكوف إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية اعترفت بأن “تنظيم (جبهة النصرة) الارهابي يستخدم الأسلحة الخفيفة والثقيلة والعبوات الناسفة والسلاح الكيميائي في محافظة إدلب” .. مبينا أن هذا أول إقرار رسمي من قبلها باستخدام إرهابيي التنظيم السلاح الكيميائي في سورية.

وأضاف المتحدث الروسي ان “من غير الواضح هدف عدوان واشنطن بصواريخ توماهوك عالية الكلفة على مطار الشعيرات العسكري في الوقت الذي كان بإمكانها صرف عشرات ملايين الدولارات هذه لاستهداف إرهابيي النصرة”.

وتشارك روسيا منذ الـ 30 من سبتمبر عام 2015م في الحرب على الإرهاب وذلك بطلب من الحكومة السورية في حين تزعم واشنطن التي شكلت ما سمته (تحالفاً دولياً) ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ اغسطس  2014م بأنها تحارب الإرهاب في سورية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مجلس الأمن يناقش إنشاء وتمويل قوة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا
الجيش العراقي يستعيد بلدة التون كوبري من القوات الكردية في محافظة كركوك
مصرع 17 شخصا إثر غرق قارب بدولة جنوب السودان
الأمم المتحدة : 15 ألف طفل دون الخامسة يموتون يومياً في أنحاء العالم
تواصل اعمال القمة الأوروبية لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد
مصرع ثمانية اشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية في الهند
روسيا تدعو الى حل الازمة مع كوريا الشمالية بالحوار
باكستان تبدأ إقامة سياج على حدودها مع أفغانستان
رئيس وزراء ايطاليا السابق:اوربا ضحية لسياسة واشنطن
هزة أرضية متوسطة القوة تضرب مدينة ميسان جنوب العراق
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 11 غارة على مديريتي شدا وكتاف بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
إصابة خمسة أطفال بإنفجار قنبلة من مخلفات العدوان بصعدة
[20/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة 10 مواطنين بغارات لطيران العدوان على صعدة 
[20/أكتوبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق الشعب اليمني
[20/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على موزع بتعز
[19/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by