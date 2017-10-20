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آخر تحديث: الجمعة، 20 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:49:49م
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تواصل اعمال القمة الأوروبية لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد
[20/أكتوبر/2017] بروكسل – سبأ:
تواصلت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة أعمال القمة الأوروبية والمخصصة لمناقشة الموقف الأوروبي من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ان اعمال اليوم الثاني يأتي بدون الحضور البريطاني بعد أن استمع الزعماء ليل أمس إلى كلمة ألقتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وفي هذا الإطار، وصف زعماء الدول كلمة ماي بالجيدة .. مشددين على أنها حاولت كسر الجمود الذي تعاني منه مسيرة المفاوضات حالياً.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، أن كلام ماي كان رسالة إيجابية للاتحاد، وقال “أعتقد أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة”.

وكانت ماي قد أكدت في كلمتها أمس على رغبة بلادها في تحريك وتسريع وتيرة المفاوضات .. واصفة الشروع بحوار تجاري مع الأوروبيين بالعاجل والضروري.
سبأ
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