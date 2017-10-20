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آخر تحديث: الجمعة، 20 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:18:29م
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليتين عسكريتين غرب مأرب
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تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليتين عسكريتين غرب مأرب
[20/أكتوبر/2017] مأرب - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين عسكريتين على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بحريب نهم ووادي ملح غرب مأرب.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم مهاجمة مواقع للمرتزقة بحريب نهم والقضاء على مجموعة منهم وتدمير معدات نقل تابعة لهم.

وأشار المصدر إلى أقتحام مواقع للمرتزقة بوادي ملح بنهم وتكبيدهم عددا من القتلى والجرحى.. لافتا إلى أن عبوة ناسفة إنفجرت بمجموعة من المرتزقة بحريب نهم موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ
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