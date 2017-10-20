مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية نوعية بالضالع [20/أكتوبر/2017] الضالع - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقعهم بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية استهدفت مواقع لمرتزقة العدوان في قاع الحيافي بمنطقة مريس مديرية قعطبة.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال العملية، مشيراً إلى إعطاب معدات تابعة للعدوان في هجوم على موقع القهر بمنطقة مريس.

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