وحدة القناصة تستهدف 26 جندياً سعودياً ومرتزقاً في عدة جبهات [20/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

تمكنت وحدة القناصة من قنص ثلاثة جنود سعوديين و 23 من المرتزقة في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص ثلاثة جنود سعوديين بمدينة الربوعة في عسير، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع جنديين في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية هما: الوكيل رقيب حسين حناف جابر ملهوس، الجندي سلمان علي احمد الفيفي من جنود لواء المشاة البحرية، وإصابة نايف القعاري.



وأوضح المصدر أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بعملية هجومية للجيش واللجان على تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء في نجران، فيما تم تدمير آليتين عسكريتين للجيش السعودي قبالة المنفذ ومصرع طاقمهما.



ولفت المصدر إلى قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة، واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في مثلث العشة بنجران.



وفي جيزان شن أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوماً على تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم في المعنق، الفريضة و السودانة.



وأفاد المصدر أنه تم إعطاب جرافة عسكرية في جبل العزة بقطاع الداير، ودك قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقعي مثعن والرمضة.



ووفقاً للمصدر استهدفت وحدة القناصة ستة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من محافظة تعز، فيما لقي اثنان آخران مصرعهما في كمين لوحدة الهندسة العسكرية في الجحملية.



وذكر المصدر أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في مثلث ذوباب بعدد من صواريخ الكاتيوشا، في حين استهدفت المدفعية تجمعاً لآلياتهم في الكدحة بمديرية المعافر.



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان إثر استهداف تجمعاتهم شرق جبل نابضة بمديرية موزع بتعز وانسحاب آلياتهم من المكان، وتم إعطاب آلية للمرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب.



اما في الجوف تم قنص ستة من مرتزقة العدوان في مديرية المصلوب وثلاثة آخرين في وادي شواق ومنطقة الجرشب بمديرية الغيل، كما تم قنص ثلاثة مرتزقة في يام بمديرية نهم.



وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال 2 على تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب مدرسة النابية في مديرية كهبوب بمحافظة لحج، فيما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم شرق المديرية.



كما أكد المصدر مصرع أربعة من مرتزقة العدوان إثر استهدافهم بقذائف مدفعية في عقبة زعج بمديرية القريشية محافظة البيضاء، وقنص ثلاثة آخرين في منطقة الاجردي بمديرية الزاهر ومديرية ذي ناعم ، مبيناً أنه تم كسر زحف للمرتزقة في الزاهر و سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم بينهم القيادي المرتزق العقيد عبدالله سوادة عبدالله السوادي المصعبي قائد الكتيبة السادسة، وأصيب آخرون في تفجير آليتهم العسكرية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، كما قُتل وأصيب عدد من المرتزقة بالقرب من منطقة حيد بن عقيل، ولقي المرتزق محمد خيران الربيزي العولقي مصرعه بالمديرية نفسها.



وحسب المصدر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ زلزال1 على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي، وصلية صورايخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر حلم بنقيل الخشبة في محافظة الضالع.

سبأ