ارشيف إستشهاد وإصابة 10 مواطنين بغارات لطيران العدوان على صعدة [20/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:

إستشهد خمسة مواطنين وأصيب خمسة آخرين بغارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية غمر بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منزلين في منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية، ما أدى إلى إستشهاد خمسة مواطنين وإصابة خمسة آخرين.



واستنكر المصدر إستمرار تحالف العدوان في إستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم والمناطق الآهلة بالسكان وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب.

سبأ