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العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق الشعب اليمني
[20/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين خلال الساعات الماضية.

 وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف الجامع الكبير بمديرية موزع في محافظة تعز، فيما شن الطيران غارتين على منطقة الهاملي بالمديرية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر و غارة على منطقة البقع بمديرية كتاف وأربع غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة تعز، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية ومنطقة الغور بمديرية غمر.

 وحسب المصدر شن الطيران المعادي غارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف و19 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وشن غارتين على منطقة محلي في مديرية نهم

 وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على الشرفة في نجران وثلاث غارات على مدينة الربوعة في عسير.
سبأ
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