تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1019 ) بقيمة 129 ملياراً و44 مليوناً و160 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.