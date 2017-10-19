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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:39:28م
قنص خمسة جنود سعوديين ومرتزقة ودك تجمعات العدو بنجران وعسير
قنصت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة جنود سعوديين ومرتزقة، فيما دكت عدد من تجمعات ومواقع العدو بنجران وعسير.
مقتل 43 جنديا أفغانيا في هجوم إرهابي جنوب أفغانستان
قتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم إرهابي شنته حركة طالبان باقليم قندهار جنوب أفغانستان.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1019 ) بقيمة 129 ملياراً و44 مليوناً و160 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
منتخب الشباب لكرة القدم يهزم العروبة ودياً ومدربه يستقر على التشكيلة النهائية
فاز منتخب الشباب الوطني لكرة القدم على فريق الشباب بنادي العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الداخلي للمنتخب بالعاصمة صنعاء استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارتين على موزع بتعز
[19/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على الهاملي بمديرية موزع.
سبـأ
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