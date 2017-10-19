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مؤسسة روح الشباب بذمار تختتم تدريب 155 امرأة في الإشتمال المالي
[19/أكتوبر/2017]
ذمار - سبأ :

اختتمت بمحافظة ذمار فعاليات البرنامج التدريبي المهني في مجالات الخياطة, الكوافير , التطريز, إعادة التدوير البيئي , صناعة البخور”، نظمته مؤسسة روح الشباب للتنمية البشرية والمجتمعية.

البرنامج الذي إستمر شهرين ضمن مشروع تشجيع الإشتمال المالي للنساء في اليمن الذي نفذ بالتعاون مع مؤسسة إمداد للتنمية ومركز سيدتي بتمويل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ)، تم في ختامه توزيع 11 ماكينة خياطة و53 جائزة قدمت للمشاركات المبرزات في البرنامج عبارة عن أدوات تتعلق بالحرف اليدوية.

وفي الإختتام أشاد وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبد الرزاق بجهود المؤسسة في تدريب وتأهيل النساء في مجال المهارات الحياتية والحرف اليدوية التي تسهم في إعانتهن على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة وإيجاد دخل مناسب للأسرة.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم هذه الأنشطة النوعية الواقعية التي ترفد المجتمع بمخرجاتها قادرة على العمل والإنتاج وممارسة دورها في المجتمع.

ودعا وكيل محافظة ذمار منظمات المجتمع المدني إلى الإسهام في تعزيز جهود التنمية وخدمة المجتمع من خلال تدريب وتأهيل شرائح المجتمع في مختلف المجالات .

وكان مدير مكتب الشؤون الإجتماعيةالإجتماعية والعمل محمد الاضرعي أشار إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم مخرجاتها في الإلتحاق بسوق العمل والإنتاج.

فيما أشار مدير مشروع الإشتمال المالي للنساء في اليمن أحمد الزمزمي إلى أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية والدفع بالنساء إلى إنشاء وإدارة مشاريع صغيرة مدرة للدخل تساعد في تحسين الأوضاع المعيشية.

وأكد رئيس مؤسسة روح الشباب للتنمية البشرية والمجتمعية عبد الرحمن القادري أن هدف المشروع مساعدة الأسر في الحصول على فرص عمل وخاصة الفتيات والنساء المحتاجات وإكسابهن فرصة يمكن من خلالها إعانة أنفسهن وأسرهن.

وأكد أن المتدربات تم تقسميهن إلى مجموعات حيث تلقت 65 فتاة تدريب في مجال الخياطة والكوافير والتطريز وصناعة البخور في مؤسسه إمداد و30 متدربة في الخياطة والكوافير في مركز سيدتي و 60 متدربة في الخياطة والكوافير وإعادة التدوير البيئي بمؤسسة روح الشباب ليبلغ عدد المتدربات المستفيدات من مشروع تشجيع الإشتمال المالي للنساء في اليمن 155متدربة.

وذكر أن البرنامج تضمن تدريب نظري في المهارات الحياتية والتعليم المالي والتدريب المهني.

حضر الإختتام مدير مكتب الثقافة بالمحافظة محمد العومري.

سبـأ
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