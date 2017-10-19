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الدفاع والأركان والخدمات الطبية العسكرية ينعون العميد دكتور يحيى الشهاري
[19/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ :
 نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الخدمات الطبية العسكرية، العميد الركن دكتور يحيى حسن هاشم الشهاري رئيس قسم الباطنية ونائب رئيس الأطباء بالمستشفى العسكري بصنعاء الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز ال71 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في مجال الخدمات الطبية العسكرية.


وأكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والخدمات الطبية العسكرية أن القوات المسلحة خسرت برحيله واحدا من الأطباء العسكريين الذين أسهموا بدور فاعل في خدمة القوات المسلحة ومنتسبيها.

وأشارت في بيان النعي، إلى أن الفقيد كان طبيبا على قدر عال من المسئولية ملتزما بأخلاق المهنة محبا لتخصصه وللمؤسسة العسكرية التي خدم فيها وانضوى تحت لوائها وقدم عصارة جهده في الخدمات الطبية خلال مسيرة حياته وكان يحظى بحب واحترام الجميع.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الخدمات الطبية العسكرية عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الشهاري.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

هذا وقد شيع جثمان الفقيد ووري الثرى في مقبرة خزيمة بالعاصمة صنعاء.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
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