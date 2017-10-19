محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أوضاع السجون ونزلاء الإصلاحيات بصنعاء صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزاره الداخلية اللواء عبدالله الهادي اليوم مع نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليث العامود، أوضاع السجون ونزلاء الإصلاحيات.



وتطرق اللقاء إلى إمكانية قيام المفوضية بواجبها الإنساني لتخفيف معاناة نزلاء السجون والإصلاحيات جراء إستمرار العدوان والحصار فضلا عن إنتشار الأمراض وتزايد أعداد المصابين بالكوليرا بسبب نقص الغذاء والدواء.



وفي اللقاء أكد رئيس مصلحة التأهيل والأصلاح ضرورة إضطلاع المفوضية السامية ِبمهامها ودورها الإنساني في تخفيف معاناة نزلاء الإصلاحيات.



وأشار إلى الأوضاع المعيشية والصحية لنزلاء الإصلاحيات وكذا أوضاع السجون بصورة عامة والصعوبات التي تواجه المصلحة في توفير الخدمات الصحية والإيوائية الضرورية للنزلاء .



وعبر اللواء الهادي عن أمله في أن تسهم المفوضية في هذا الجانب من خلال القيام بواجبها في إيصال معاناة اليمنيين بصورة عامة ونزلاء السجون بوجه خاص للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان جراء إستمرار العدوان والحصار .



حضر اللقاء مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد دكتور عبدالسلام المحبشي.

سبـأ [19/أكتوبر/2017]سبـأ