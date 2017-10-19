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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:35:02م
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  ثقافة
اختتام ورشة رسم حر للأطفال بصنعاء
[19/أكتوبر/2017]
صنعاء – سبا :
اختتمت اليوم بصنعاء ورشة للرسم الحر للأطفال نظمتها مؤسسة ملامح للثقافة والفنون برعاية صندوق التراث والتنمية الثقافية خلال الفترة 17-19 أكتوبر الجاري بمشاركة 17 طفل.

وشهد الاختتام بمؤسسة بيسمنت الثقافية تكريم الأطفال المشاركين وافتتاح معرض لرسوماتهم.

وأشاد المدير التنفيذي للصندوق معاذ الشهابي بخصوصية الورشة واهميتها في منح الأطفال فرصة للتعبير عن مشاعرهم وتقريبهم من تقنيات الرسم.

فيما نوهت مديرة المؤسسة الفنانة غادة الحداد بخصوصية هذه الورشة في علاقتها بالأطفال في ظروف صعبة تعيشها البلاد.

حضر الاختتام التشكيلية الدكتورة آمنة النصيري وأمين عام جائزة الدولة للشباب فؤاد الروحاني و رئيس البيت اليمني للموسيقى فؤاد الشرجبي.

سبـأ
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