إجتماع تربوي بالبيضاء يقر المعالجات لتجاوز تحديات العملية التعليمية



واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التربية بالمديريات تقرير مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد الزلاف حول المقترحات والمبادرات لتجاوز تحديات إستمرار العملية التعليمية والعام الدراسي بمدارس المحافظة.



وأشاد الوكيل الرصاص بالدور الذي تضطلع به الكوادر التربوية والتعليمية في إستمرار التدريس خلال عامين من العدوان والحصار، ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة من قبل شركاء العملية التربوية للإستمرار في الصمود وإنجاح العام الدراسي الجديد.



ولفت إلى أن هناك قوى تسعى لعرقلة التعليم ضمن مشروع إستهداف اليمن أرضا وإنسانا .. مؤكدا سعي السلطة المحلية لإيجاد حلول عاجلة من أجل توفير الحد الأدنى من إحتياجات المعلمين بمدارس المحافظة.

[19/أكتوبر/2017] البيضاء - سبأ :أقر إجتماع تربوي بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة حسين الرصاص، المعالجات اللازمة لتجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان والحصار.سبـأ