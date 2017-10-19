محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وجرح جنود سعوديين في عملية وقصف مدفعي على مواقعهم بجيزان جيزان - سبأ :

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على تجمعات الجنود السعوديين في جبل قيس بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إغارة على تجمعات للجنود السعوديين في جبل قيس، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين.



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية أعطبت جرافة عسكرية في جبل العزة بقطاع الداير, كما قصف القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في المعنق والفريضة، محققة إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان إستهدفت أيضا تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقعي مثعن والرمضة.

سبـأ [19/أكتوبر/2017]سبـأ