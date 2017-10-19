محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قنص خمسة جنود سعوديين ومرتزقة ودك تجمعات العدو بنجران وعسير













قنصت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة جنود سعوديين ومرتزقة، فيما دكت عدد من تجمعات ومواقع العدو بنجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت ثلاثة جنود سعوديين في مدينة الربوعة بعسير، بالإضافة إلى قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة العسكري بنجران.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مثلث العشة بنجران، محققة إصابات مباشرة .. مؤكدا أنه تدمير آليتين عسكريتين للجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء ومصرع طاقمهما.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على الشرفة بنجران, وثلاث غارات على مدينة الربوعة بعسير وسط تحليق مكثف.

سبأ [19/أكتوبر/2017] عسير - سبأ:سبأ