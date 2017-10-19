محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بجحانة يؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان صنعاء -سبأ:

أكد مشائخ ووجهاء مديرية جحانة بمحافظة صنعاء إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



كما أكدوا في لقاء موسع اليوم وقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره .



ودعا مشائخ ووجهاء وأعيان جحانة أبناء المديرية المنخرطين في صفوف المرتزقة للعودة إلى ديارهم وأهلهم ولهم الأمان والاستعداد تسهيل الطريق لوصولهم لمنازلهم.



وأكد اللقاء الحرص على إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. داعيا المجتمع الدولي إلى الإضطلاع بمسؤوليته في وضع حد لجرائم العدوان .



وأشاد مدير عام المديرية محمد البشاري بمواقف قبائل جحانة وصمودهم في مواجهة العدوان ومخططاته.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ