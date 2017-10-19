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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:35:02م
قنص خمسة جنود سعوديين ومرتزقة ودك تجمعات العدو بنجران وعسير
قنصت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة جنود سعوديين ومرتزقة، فيما دكت عدد من تجمعات ومواقع العدو بنجران وعسير.
مقتل 43 جنديا أفغانيا في هجوم إرهابي جنوب أفغانستان
قتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم إرهابي شنته حركة طالبان باقليم قندهار جنوب أفغانستان.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1019 ) بقيمة 129 ملياراً و44 مليوناً و160 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
منتخب الشباب لكرة القدم يهزم العروبة ودياً ومدربه يستقر على التشكيلة النهائية
فاز منتخب الشباب الوطني لكرة القدم على فريق الشباب بنادي العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الداخلي للمنتخب بالعاصمة صنعاء استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[19/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة محلي خلفت أضرار بممتلكات المواطنين ومنازلهم.
سبأ
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