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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:35:02م
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إختتام دورة خاصة بتأهيل معلمي مديريتي الجبين وبلاد الطعام بريمة
[19/أكتوبر/2017]
ريمة -سبأ:
أختتمت بمحافظة ريمة اليوم دورة تدريبية خاصة بتأهيل المعلمين والمعلمات بمديريتي الجبين وبلاد الطعام ممن تم اختيارهم عبر برنامج النقد مقابل العمل بتمويل الصندوق الإجتماعي للتنمية.

هدفت الدورة في سبعة أيام إكساب 123 متدربا ومتدربة مهارات ومعارف خاصة بالعملية التعليمية ورفع قدرات المعلمين حول طرق وأساليب التدريس الحديث.

وفي الإختتام أشار محافظ ريمه إلى أهمية إكساب المعلمين معارف علمية تسهم في إستيعاب طرق وأساليب العملية التعليمية وتخدم واقع التعليم الأساسي والثانوي بمدارس المحافظة .

وقال "إن العملية التعليمية بحاجة لتأهيل الكادر التربوي بما يواكب التعليم الحديث ويخدم الطلاب والطالبات والمجتمع بصورة عامة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار".

وأشاد المحافظ العمري بمستوى البرامج التدريبية للصندوق الإجتماعي في القطاع التربوي بالمحافظة وخاصة جانب التأهيل والتدريب للكوادر التعليمية.

بدوره أوضح مستشار الصندوق الإجتماعي منسق الدورة صالح المزلم أن برنامج النقد مقابل العمل يسعى لتغطية العجز القائم بمدارس المحافظة وتحسين مخرجات التعليم .

حضر الإختتام مدير مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري وأمين عام محلي مديرية الجبين ماجد أمين.

سبأ
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