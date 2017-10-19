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تدشين مشروع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة بمأرب
[19/أكتوبر/2017]
مأرب -سبأ:
دشنت مؤسستا بنيان التنموية ومودة التنموية الخيرية اليوم مشروع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة بمحافظة مأرب في إطار برنامجها الإغاثي والخيري للربع الأخير من العام الجاري .

يستهدف المشروع ألفين و840 حالة بمديريات صرواح وحريب القراميش وبدبدة ومختلف عزل وقرى المديريات الثلاث بتكلفة 56 مليون و 502 آلاف ريال.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية الدكتور محمد حسن المداني أن المشروع الخيري يستفيد منه ألف و 182 حالة بمديرية صرواح و810 حالة بمديرية القراميش وكذا 848 حالة بمديرية بدبدة من الأسر الفقيرة والمحتاجة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان .

فيما أشار المدير التنفيذي لمؤسسة مودة التنموية الخيرية عبدالله حسين الكبسي إلى أن مشروع السلال الغذائية بمأرب يأتي في إطار نشاط المؤسسة بدعم وتمويل مؤسسة بنيان التنموية لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة وتوفير احتياجاتها ومواجهة متطلبات الحياة.

وذكر أن تنفيذ المشروع جاء بعد حصر المستفيدين عبر مسح ميداني إستهدف الثلاث المديريات نفذه فريق متخصص .. لافتا إلى سعي المؤسسة توسيع الشراكة مع مؤسسة بنيان لإستهداف قاعدة الأسر الفقيرة سواء على مستوى مأرب أو المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة وبما يعزز من نشاطهما الخيري .

وثمن الكبسي جهود مؤسسة بنيان التنموية في دعم وإنجاح هذا المشروع الإنساني الذي يسهم في دعم وتخفيف معاناة كثير من الأسر المحتاجة في مأرب .

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