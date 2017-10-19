عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع ثمانية اشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية في الهند نيودلهي - سبأ :

لقى ثمانية اشخاص مصرعهم اليوم في انفجار مصنع للالعاب النارية يقع شرق الهند .



وقال رئيس منطقة بالاسوري في ولاية أوريسا برامود كومار إن ستة أشخاص، بينهم



طفل، لقوا حتفهم على الفور بسبب الانفجارات التي وقعت في وحدة غير قانونية لتصنيع



الألعاب النارية تعمل في منزل في منطقة باهابالبور.



وقال أحد المسؤولين في مستشفى اس سي بي الطبي في مدينة كوتاك القريبة شياما كانونجو إن سبعة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة، لقى اثنان منهم حتفهما. ومازالت حالة الخمسة مصابين في حالة حرجة.



يذكرأن مصانع تصنيع الألعاب النارية غير القانونية التي تعمل بدون تراخيص ملائمة ولا تتبع قواعد السلامة شائعة في الهند. وتتعرض هذه المصانع لحوادث، وخاصة عندما تكثف الإنتاج من أجل عيد الديوالي (عيد الأنوار).

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ