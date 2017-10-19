عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تدعو الى حل الازمة مع كوريا الشمالية بالحوار موسكو -سبأ :

دانت روسيا مجددا اليوم تجارب كوريا الشمالية، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال أعمال الدورة الـ14 لمنتدى فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي الروسية ”ندين الاختبارات النووية الني تنفذها كوريا الشمالية... لكن من الضروري جدا حل هذه المشكلة من خلال الحوار وعدم دفع كوريا الشمالية إلى زاوية وتهديدها باستخدام القوة وعدم الانجرار لإهانات مباشرة“.



ودعا بوتين إلى إصلاح الأمم المتحدة مضيفا أن التغييرات ينبغي أن تجرى تدريجيا على المنظمة الدولية.

وقال أمام ناد دولي للحوار ”لا يوجد بديل للأمم المتحدة اليوم. إصلاح الأمم المتحدة ضروري لكن لا يمكن إجراؤه إلا بشكل تدريجي“.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ