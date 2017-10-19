رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب الشباب لكرة القدم يهزم العروبة ودياً ومدربه يستقر على التشكيلة النهائية صنعاء- سبأ:

فاز منتخب الشباب الوطني لكرة القدم على فريق الشباب بنادي العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الداخلي للمنتخب بالعاصمة صنعاء استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.



وتعد هذه المباراة التجريبية السادسة لمنتخب الشباب استعداداً للمشاركة في منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره منتخبات، تركمانستان، الهند، والسعودية مستضيفة مباريات المجموعة في مدينة الدمام خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر القادم.



وكان منتخب الشباب لعب خمس مباريات تجريبية سابقة مع فرق فئة الشباب في أندية أمانة العاصمة خلال معسكره الداخلي، تغلب في الأولى على اليرموك بأربعة أهداف دون رد، وتعادل في الثانية مع شعب صنعاء بهدف لمثله، وفاز في الثالثة على أهلي صنعاء بهدف نظيف، ثم تعادل بدون أهداف مع 22 مايو، قبل أن يكتسح وحدة صنعاء برباعية نظيفة.



إلى ذلك استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني محمد البعداني على التشكيلة النهائية للمنتخب التي سيخوض بها منافسات تصفيات كأس آسيا.



وضمت التشكيلة النهائية 23 لاعباً كالتالي:



1- خالد مشلي - حارس - شعب اب



2- أسامه حيدر - حارس - 22مايو



3- علي فضل عباس - حارس - وحدة ردفان



4- محمد الطيري - مدافع - وحدة صنعاء



5- عبدالمجيد صباره – مدافع - وحده صنعاء



6- زيدان مكرم – مدافع – الصقر تعز



7- مفيد جمال – مدافع - 22مايو



8- هيثم سالم جمعان – مدافع - وحدة عدن



9- احمد عبد الغني - مدافع – الصقر تعز



10- عمر الخضر عمر احمد – مدافع – الشعلة عدن



11- محمد فضل اليوسفي - مدافع - وحدة عدن



12- مراد مرشد – وسط - شعب اب



13- عبدالله زهرة - وسط - وحدة صنعاء



14- العباس ناصر محمد – وسط – شمسان عدن



15- عمر الداحي – وسط - شعب صنعاء



16- علاء عوشه – وسط - شعب صنعاء



17- فادي محمد صالح – وسط - وحدة عدن



18- يوسف كندش - مهاجم - وحدة صنعاء



19- منيف جسار - مهاجم – الشعلة عدن



20- صقر الحربي – مهاجم - اليرموك



21- محمد طارق محمود – مهاجم - شمسان عدن



22- محمد الحذيفي – مهاجم - إتحاد اب



23- ناصر احمد محمدوه – مهاجم - شباب البيضاء.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ