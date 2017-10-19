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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:06:24م
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باكستان تبدأ إقامة سياج على حدودها مع أفغانستان
[19/أكتوبر/2017]
كراتشي- سبأ:
بدأت باكستان إقامة سياج على طول حدودها مع أفغانستان وذلك في إطار التصدي للمجموعات المتطرفة الناشطة في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية باكستانية اليوم الخميس إن السياج المدعم بالأسلاك الشائكة يبلغ ارتفاعه 3 أمتار حتى الآن على مسافة 43 كلم تقريبا في المناطق القبلية الجبلية في ولايتي وزيرستان الجنوبية ووزيرستان الشمالية.

وأضافت إن الغرض من السياج منع المجموعات المسلحة المتطرفة على غرار حركة طالبان وتنظيم القاعدة من التحرك بحرية بين البلدين.

ونقلت المصادر عن ضابط كبير في حصن حمزة بانغور ادا في وزيرستان الجنوبية القول: إن تشييد السياج يشكل "تغييرا تاريخيا" في مجال مراقبة الحدود.

وأكد المسئول الذي طلب عدم كشف هويته لن يكون هناك شبر واحد من الحدود الدولية من دون مراقبة بحلول ديسمبر 2018م".

وأضاف "حين ننهي تشييد السياج، سنكون متأكدين من أن احدا لا يمكنه العبور".

وعلاوة على العساكر المنتشرين على التلال لمراقبة الجانب الآخر من رسم

الحدود، يستخدم الجيش الباكستاني كاميرات مسلطة على السياج التي تبقى مضاءة ليلا بفضل الواح طاقة شمسية.

سبأ
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