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مناقشة احتياجات جامعة صعده للعام الدراسي الجديد
[19/أكتوبر/2017]
صعده -سبأ:
ناقش مجلس أمناء جامعة صعده في اجتماع اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض احتياجات الجامعة ، لا سيما بعد أن دمر العدوان السعودي الأمريكي جزء كبير من منشآتها وبناها التحتية.

وفي الاجتماع الذي حضره عمداء الكليات والهيئة الإدارية لرئاسة الجامعة، أكد المحافظ عوض بأن قيادة السلطة المحلية لن تألوا جهداً في دعم العملية التعليمية للجامعة والعمل على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لما من شأنه نهوض الجامعه في مختلف كلياتها .. مشيرا إلى أن التعليم الجامعي من أولويات قيادة المحافظة.

من جهته، استعرض رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحيم الحمران أبرز التحديات التي تواجه رئاسة الجامعة بعد قرار إنشائها والذي تزامن مع العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والذي دمر 90 بالمائة من البنى التحتية للجامعة.

وأشار إلى أن العام الجامعي 2017 - 2018 هو الانطلاقة الأولى لجامعة صعده عقب التأسيس .. مشيداً بدور العاملين من أعضاء هيئة تدريس وإداريين من سيروا أعمال الكليات خلال الفترة المنصرمة وفي ظل العدوان السعودي الأمريكي .. لافتاً إلى أن هناك نقص في الكادر التعليمي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى دور المؤسسات التعليمية المختلفة في رفد الجامعه بالمباني والقاعات والمدرجات والمعامل وكل ما من شأنه دعم العام الجامعي الجديد.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنه برئاسة وكيل المحافظة لشئون التربية وعضوية مدير عام مكتب التربيه عبد الرحمن الظرافي ومدير مكتب المحافظ عباس عامر وعدد من الإداريين برئاسة الجامعة للمتابعة والتنسيق وتحديد أماكن وقاعات دراسية تستوعب مختلف كليات الجامعة.

سبأ
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