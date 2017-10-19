رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللاعب الكوري الجنوبي السابق بارك جي سونج يدشن مسار شعلة الأولمبياد 2018 أثينا- سبأ:

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية أن الكوري الجنوبي بارك جي سونج، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون أول من سيحمل الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الشتوية المقرر إقامتها في بيونج شانج 2018م.



وسيبدأ بارك جي سونج (36 عاما) يوم الثلاثاء المقبل التحرك في مسار الشعلة الأولمبية بالمنطقة الأثرية لجزيرة بيلوبونيسوس اليونانية.



ومن المقرر أن تقوم الممثلة اليونانية كاترينا ليهو بإيقاد الشعلة الأولمبية بمساعدة مرآة مقعرة.



وكما جرت العادة، ستجوب الشعلة الأولمبية العالم حتى تصل إلى كوريا الجنوبية، التي ستستضيف دورة الألعاب الشتوية في الفترة ما بين التاسع و25 فبراير 2018م.



وكان لبارك جي سونج مسيرة كروية حافلة مع مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى أنه لعب في أندية أخرى مثل بي إس في إيندهوفن وكوينز بارك رينجرز، كما شارك مع المنتخب الكوري الجنوبي في ثلاث بطولات لكأس العالم.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ