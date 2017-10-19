محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة نقاشية حول إنشاء وإدارة الأعمال الصغيرة بصنعاء صنعاء -سبأ:

عقدت بمكتب جمعية العون المباشر بصنعاء اليوم ورشة نقاشية حول إنشاء وإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الشباب الـ 12 الفائزين بمسابقة المشاريع الصغيرة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للشباب الذي تنفذه حالياً.



تأتي الورشة النقاشية إستكمالاً للورشة التعريفية التي أقيمت الأسبوع الماضي بهدف إكساب المشاركين مهارات لإدارة مشروعاتهم وتبادل الخبرات والتشبيك فيما بينهم وتوزيع كتيبات" إنشاء وإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة " على الفائزين والمتأهلين إلى المرحلة النهائية للمسابقة البالغ عددهم 40 شاباً وشابة .



وأكدت مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي أهمية مشروع التمكين الإقتصادي للشباب الذي تبنته الجمعية في ظروف مأساوية للشعب اليمني إدراكاً منها للمكانة التي تحتلها المشاريع الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا دورها الفاعل في معالجة البطالة و خلق فرص العمل و توفير الدخل .



وأشارت إلى أن حوالي 80 بالمائة من الأسر في اليمن تواجه وضعاً اقتصادياً أكثر سوءاً مقارنة مع الوضع الاقتصادي قبل 2015 م بسبب تضخم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بمعدل يصل إلى 300 بالمائة وتسريح عدد كبير من العاملين من أعمالهم وتخلي أكثر من 70 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن موظفيها.



فيما استعرض الإستشاري والمدرب في مجال إدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الدكتور عدنان السادة برنامج تدريب إنشاء وإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأهميته في تعزيز الوعي لإنشاء وإدارة الأعمال ومساعدة الرياديين والراغبين في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحديد الأفكار وتحليلها و استكشاف أساسيات تنظيم المشاريع الفردية .



وأوضح أن البرنامج يلبي الحاجة لتحسين إدارة الأعمال وظروف العمل والعمالة والإنتاجية، وبناء المهارات ومعالجة المشكلات الإدارية، كما يركز على التدريب الذاتي لأصحاب المشروعات باستخدام أفضل الممارسات العالمية في السياق المحلي .



من جهتها أكدت منسقة مشروع التمكين الإقتصادي بمكتب العون المباشر إلهام راوح الحرص على مساندة الفائزين بمنح مالية في مسابقة المشاريع الاقتصادية وتقديم الاستشارات والدعم الفني وتطوير مهاراتهم لتنفيذ مشروعاتهم وضمان نجاحها وعدم تعثرها أو تعرضها لمشكلات إدارية أو فنية أو تسويقية وتأهيلهم للانخراط في عالم الأعمال.



وأشارت إلى أنه تم توزيع كتيبات إنشاء وإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الفائزين والمتأهلين للمرحلة النهائية للمسابقة وإعطائهم نبذة عنها للإستفادة منها والتشبيك بينهم والعون المباشر وتشجيع كافة الشباب المتأهلين أصحاب المشاريع الجيدة لتطوير مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الإدارية للتغلب على المعوقات التي يواجهونها .



وذكرت راوح أن الكتيبات تتميز بأنها أول كتب محلية، تتلاءم مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليمنية، وتعرض ما يتعلق بالقوانين والضرائب والتراخيص وكل ما يخص إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن.



المستشاران في مشروع التمكين الاقتصادي ريدان المتوكل و خالد الجنيد أشادا بالخطوات التي قطعها الشباب الـ12 الفائزين بمسابقة المشاريع الصغيرة في تحسين مشاريعهم ومراجعة مكوناتها وتقويم الجوانب المالية والفنية للبدء في تنفيذها على أرض الواقع وكذا تطوير المشاريع المتعثرة وفقاً لنموذج خطة العمل التي أعدتها العون المباشر .



وأكدا أهمية الاستفادة وتبادل الخبرات والأفكار فيما بينهم وتقديم خدمات متميزة للمجتمع من خلال تلك المشاريع .



وكان الشباب الفائزين بالمسابقة قد عرضوا مشروعاتهم الصغيرة والمهارات التي يمتلكونها.



يذكر أن جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن أعلنت منتصف سبتمبر الماضي أسماء 12 مشروعاً صغيراً فائزاً بمنح مالية تتراوح قيمتها بين مائة ألف إلى مليون ريال .

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ