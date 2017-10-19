عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس وزراء ايطاليا السابق:اوربا ضحية لسياسة واشنطن موسكو -سبأ :

اعتبر رئيس الوزراء إلايطالي السابق، رومانو برودي، أن الأوروبيين يقعون فريسة لأحادية السياسة الأمريكية، مشيرا الى إن فصل أوربا عن روسيا خطأ لا يمكن تفسيره.



وقال برودي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة التعاون الدولي، أمام المنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقد في فيرونا: "إذا كانت حصة صادرات دول منطقة التجارة الأوروآسيوية إلى الاتحاد الأوربي، قد تجاوزت 8%، في العام 2012، فقد انخفضت الآن إلى 4.8%،" لقد دهشت حقا كيف غيّرت العقوبات علاقاتنا وما هي الأضرار التي لحقت بتعاوننا".



وتابع برودي من الواضح أن هناك انحرافا واضحا عن المواقف السياسية وان دول شرق إفريقيا تتطلع الآن إلى الشرق بدرجة أكبر من الغرب".



وأضاف أن الولايات المتحدة بنت سياستها على أساس أن العقوبات التي فرضتها والزمت غيرها بها، لم تجعلها تخسر شيئا، بل إنها كسبت منها.



وقال رئيس صندوق التعاون الدولي: "هذه السياسة تسحقنا أساسا، أريد أن أقول إننا لا نستخدم إمكاناتنا بالكامل، ففصل أوربا عن روسيا بسبب الولايات المتحدة، يبدو لي خطأ لا يمكن تفسيره من الناحية التاريخية".



وافتتح المنتدى في فيرونا، بحضور ممثلون عن شركات كبيرة من إيطاليا وروسيا ودول أخرى كثيرة بما فيها الصين.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ