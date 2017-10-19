ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:06:24م
مقتل عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان
قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
مقتل 43 جنديا أفغانيا في هجوم إرهابي جنوب أفغانستان
قتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم إرهابي شنته حركة طالبان باقليم قندهار جنوب أفغانستان.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1019 ) بقيمة 129 ملياراً و44 مليوناً و160 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
منتخب الشباب لكرة القدم يهزم العروبة ودياً ومدربه يستقر على التشكيلة النهائية
فاز منتخب الشباب الوطني لكرة القدم على فريق الشباب بنادي العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الداخلي للمنتخب بالعاصمة صنعاء استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.
آخر الأخبار:
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بالضالع
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
تدشين مشروع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة بمأرب
مصرع ثمانية اشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية في الهند
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيس وزراء ايطاليا السابق:اوربا ضحية لسياسة واشنطن
[19/أكتوبر/2017]
موسكو -سبأ :
اعتبر رئيس الوزراء إلايطالي السابق، رومانو برودي، أن الأوروبيين يقعون فريسة لأحادية السياسة الأمريكية، مشيرا الى إن فصل أوربا عن روسيا خطأ لا يمكن تفسيره.

وقال برودي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة التعاون الدولي، أمام المنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقد في فيرونا: "إذا كانت حصة صادرات دول منطقة التجارة الأوروآسيوية إلى الاتحاد الأوربي، قد تجاوزت 8%، في العام 2012، فقد انخفضت الآن إلى 4.8%،" لقد دهشت حقا كيف غيّرت العقوبات علاقاتنا وما هي الأضرار التي لحقت بتعاوننا".

وتابع برودي من الواضح أن هناك انحرافا واضحا عن المواقف السياسية وان دول شرق إفريقيا تتطلع الآن إلى الشرق بدرجة أكبر من الغرب".

وأضاف أن الولايات المتحدة بنت سياستها على أساس أن العقوبات التي فرضتها والزمت غيرها بها، لم تجعلها تخسر شيئا، بل إنها كسبت منها.

وقال رئيس صندوق التعاون الدولي: "هذه السياسة تسحقنا أساسا، أريد أن أقول إننا لا نستخدم إمكاناتنا بالكامل، ففصل أوربا عن روسيا بسبب الولايات المتحدة، يبدو لي خطأ لا يمكن تفسيره من الناحية التاريخية".

وافتتح المنتدى في فيرونا، بحضور ممثلون عن شركات كبيرة من إيطاليا وروسيا ودول أخرى كثيرة بما فيها الصين.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مصرع ثمانية اشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية في الهند
روسيا تدعو الى حل الازمة مع كوريا الشمالية بالحوار
باكستان تبدأ إقامة سياج على حدودها مع أفغانستان
هزة أرضية متوسطة القوة تضرب مدينة ميسان جنوب العراق
فوز مرشحة المكسيك برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي
الاحتلال الإسرائيلي يشرع بهدم مساكن في مسافر يطا جنوب الخليل
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 42 شخصاً
مدريد تهدد كتالونيا بإقالة ادارة الاقليم
البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينياً
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة الجعملة في صعدة
[19/أكتوبر/2017]
حرس الحدود السعودي يفتح نيران أسلحته على المواطنين
[19/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على صعدة ونجران
[18/أكتوبر/2017]
إستشهاد مواطن بنيران الحرس السعودي في منبه بصعدة
[18/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي بحجة
[18/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by