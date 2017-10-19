محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بالمحويت يؤكد أهمية دور العلماء في تعزيز الوعي لمواجهة العدوان المحويت -سبأ:

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المحويت لقاء تشاوي للعلماء وخطباء المساجد، كرس لمناقشة الدور الدعوي والتوعوي في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.



وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة المساعد أحمد يحيى الأخفش ومدير مكتب الأوقاف علي الفضيل ونائبه محمد الديلمي، أهمية اللقاء لتدارس الدور التوعوي للخطباء والمرشدين خلال المرحلة الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز الخطاب الديني لمواجهة العدوان ومخططاته.



وأشاروا إلى خطورة المرحلة والتي تستوجب توحيد الصفوف وتعزيز التلاحم ونبذ الخلافات التي يحاول العدو العبور منها لتمزيق النسيج الإجتماعي .



كما أكد المتحدثون أهمية دور الخطباء والمرشدين في تعزيز الوعي المجتمع بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات تستهدف النيل من وحدته وأمنه وإستقراره ونهب ثرواته وخيراته وتدمير مقدراته.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ