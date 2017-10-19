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وكيل محافظة صنعاء يتفقد مشاريع المياه بمديرية بني مطر
[19/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء محمد علي جميل اليوم عدد من مشاريع المياه التي تنفذها منظمة زوا بمديرية بني مطر بتكلفة إجمالية 500 ألف دولار.

وتتضمن المشاريع الممولة من اليونيسيف عبر السفارة الهولندية تأهيل الشبكة المائية في منطقتي المساجد وحلة شهاب الأعلى بالإضافة إلى المضخات الكهربائية لها وتنفيذ شبكة مائية مع الخزان المائي والمضخة الكهربائية في منطقة قيدان.

واطلع الوكيل جميل ومعه ممثلو من وزارة التخطيط والسفارة الهولندية ومنظمتي زوا واليونيسيف ومدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس عبد الخالق شرهان ومدير عام المديرية عبداللطيف اللمذي، على مستوى إنجاز العمل في مشاريع المياه.

وثمن الجهود المبذولة في إنجاز مشاريع المياه التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .. داعيا المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم الدعم لتلبية الإحتياجات الضرورية للمجتمع المحلي.

سبأ
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