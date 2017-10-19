محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأنشطة التي تنفذها منظمة اليونيسيف بمحافظة صعده صعده -سبأ:

ناقش محافظ صعده محمد جابر عوض مع مديرة مكتب منظمة اليونيسيف ريم طرازي مختلف أنشطة المنظمة في المحافظة أهمها التعليم والصحة والمياه والسبل الكفيله بتوسيع عمل المنظمة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض عملها.



وفي اللقاء الذي حضره عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ، أكد المحافظ عوض على الحاجة الماسه للتعاون مع السلطة المحلية في النهوض بعجلة التنمية خصوصا بعد أن قضى العدوان السعودي الأمريكي على 90 بالمائة من البنية التحتية للمحافظة.



ودعا منظمة اليونيسيف وجميع المنظمات إلى التدخل السريع في إعادة بناء ما دمرته طائرات العدوان السعودي الأمريكي بالمحافظة ومنها المؤسسات التعليمية المختلفة على رأسها جامعة صعده والمعهد العالي للمعلمين ومخازن الكتاب المدرسي، وكذا الورشة المركزية لتأهيل نزلاء السجن المركزي بإصلاحية قحزه.



وثمن جهود ومساهمة منظمة اليونيسيف في مختلف القطاعات أهمها المياه والصحة والتعليم .. متمنيا التوسع في أنشطتها ورفد القطاعات والمجالات المتبقية كالتعليم العالي واحتياجات السجناء .. مبديا استعداد قيادة المحافظة لتسهيل كافة الصعوبات التي قد تعترض عمل المنظمات.



من جانبها أشارت طرازي عن مواصلة التزام اليونيسيف بمواصلة دعم المحافظة والتوسع في أنشطتها.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ