عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يشرع بهدم مساكن في مسافر يطا جنوب الخليل الخليل- سبأ:

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم خيم ومساكن (بركسات) لغايات السكن في خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور القول: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، ترافقها ما تسمى الادارة والتنظيم، وجرافات ومعدات ثقيلة، داهمت خربة الحلاوة في المسافر الشرقية ليطا، وشرعت بعملية هدم (بركسات) وخيم لغايات السكن تعود ملكيتها لأشقاء فلسطينيين، وما زالت متواجدة بالمكان وهناك مواطنين آخرين مهددة مساكنهم بالهدم.



كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي غرفة زراعة في قرية (التواني) تعود ملكيتها لمواطن آخر.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ