محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يؤكد أهمية التصنيع الغذائي لتحسين الدخل المعيشي للأسر الزراعية صنعاء -سبأ:

أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن أهمية التأهيل والتدريب والتوعية بأساليب التصنيع الغذائي والإستفادة من منتجات المحاصيل الزراعية المختلفة في مجال توفير الأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي للأسر الزراعية.



وشدد الوزير غازي خلال إختتام برنامج تدريبي حول تحسين سبل معيشة المرأة الريفية في مجال الصناعات الغذائية المنزلية والتسويق، والذي تضمن ست دورات تدريبية بمشاركة 114 متدربة من جمعيات مستخدمي مياه حوض صنعاء، شدد على ضرورة نقل مهارات وأساليب التصنيع الغذائي من خلال المتدربات إلى الأسر الزراعية للإستفادة من فائض المنتجات الزراعية خاصة في مواسم الإنتاج .



ولفت إلى أن التصنيع الغذائي من العمليات التحويلية المهمة للأغذية التي تسهم في توفير المواد الغذائية وحفظها لفترات طويلة وخاصة تصنيع وحفظ الخضار والفاكهة في مواسم إنتاجها الوفير .. مشيرا إلى أهمية صناعة وحفظ الأغذية لتحسين المستوى المعيشي للأسر عن طريق تحسين الغذاء وتنويعه وإيجاد مصادر دخل من بيع تلك المنتجات المدرة للدخل.



كما أكد وزير الزراعة أن الإهتمام بالتصنيع الغذائي يُعد من أهم العوامل المساهمة في رفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية والتقليل من الفاقد وينعكس ذلك إيجابياً في زيادة وتحسين مستوى الدخل المعيشي للأسر الزراعية والتخفيف من المعاناة خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وحث على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية لتعزيز قدرات ومهارات المتدربات في مجال الإنتاج المنزلي وتشجيعهن على عمل مشاريع مدرة للدخل في مجال التصنيع الغذائي وبما يسهم في تعزيز خطط وبرامج توفير الأمن الغذائي .



وهدف البرنامج الذي نظمه مشروع لامركزية إدارة واستخدام المياه لاستدامة الموارد المالية وتحسين سبل المعيشة الريفية في حوض صنعاء ونفذه البرنامج الوطني للري بتمويل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بناء القدرات ورفع مهارات النساء المستهدفات في مجال التصنيع الغذائي والتسويق، وكذا رفع الوعي في مجال تنمية قدرات المرأة الريفية .



كما هدف إلى إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وإتاحة الفرصة لأفراد الأسرة للحصول على فرص عمل ومصدر دخل يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار المعيشي .



وتضمن البرنامج دورات تدريبية في مجال التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية وفوائد التصنيع الغذائي في العصر الحديث وكذا آلية تعقيم الأواني الزجاجية وطرق حفظ الأغذية إلى جانب صناعة عصير العنب وطريقة عمل مربى العنب الأحمر .



وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربات بالشهادات التقديرية.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ