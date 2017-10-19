عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 42 شخصاً لوس أنجليس- سبأ:

ارتفعت حصيلة قتلى أكثر من 12 حريقاً مستعراً في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 42 شخصاً الليلة الماضية مع استمرار جهود فرق البحث والإنقاذ في الأحياء المحترقة.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) لم ترد معلومات كثيرة عن آخر ضحايا الحرائق التي تعرف باسم (نورث باي) وتعتبر الأكثر دموية في تاريخ كاليفورنيا.



وأتت الحرائق التي نشبت يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري على أكثر من 245 ألف فدان ودمرت نحو 5 آلاف منزل إلى جانب مصانع خمور ومبان تجارية.



ولم يعرف بعد مصير نحو 60 شخصا في مقاطعتي سونوما ونابا.. ولا يزال الآلاف ممن اضطروا للفرار من ألسنة اللهب مشردين.



وقال مسئولو الإطفاء إنه لا يزال هناك 13 حريقا مستعرا لكنهم نجحوا في احتواء النيران إلى حد بعيد ولم تعد الحرائق تمثل تهديدا على المنازل أو السكان.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ