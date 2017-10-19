اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (35ر23) نقطة وبنسبة (46ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (80ر5066) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (15ر5090) نقطة.





وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(304) آلاف و(325) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (7ر56) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(13) ألفًا و(555) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (112ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (80ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (112) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (57ر8) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (348) ألف ريال عماني أي ما نسبته (67ر26) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (236) ألف ريال عماني وبنسبة (10ر18) في المائة.

سبأ [19/أكتوبر/2017]وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(304) آلاف و(325) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (7ر56) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (3) ملايين و(13) ألفًا و(555) ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (112ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (80ر17) مليار ريال عماني.وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (112) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (57ر8) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (348) ألف ريال عماني أي ما نسبته (67ر26) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (236) ألف ريال عماني وبنسبة (10ر18) في المائة.سبأ