محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام ورشة بناء السلام والتعامل مع النزاعات بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ :

اختتمت بأمانة العاصمة اليوم أنشطة الورشة التدريبية الثانية الخاصة بـ " بناء السلام والتعامل مع النزاعات " والتي نظمها على مدى ثلاثة أيام برنامج دعم السلام باليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة ومنظمة همُّنا اليمن.



هدفت الورشة التي شارك فيها 21 مشاركا ومشاركة من قيادات السلطة المحلية بمديريات أمانة العاصمة وبعض قيادات السلطة المحلية لمحافظات "عمران ، المحويت ، تعز ، ذمار" إلى إكساب المشاركين عدد من المفاهيم والمهارات المتصلة بكيفية بناء السلام والتعامل مع النزاعات في المجتمع.



وفي الاختتام أشار الوكيل المساعد لأمانة العاصمة محمد الشامي أهمية إقامة هذه الدورات الهادفة إلى تزويد وإكساب قيادات السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية مهارات بناء السلام والتعامل مع النزاعات في كل الأوقات وليس في زمن الأزمات فقط ، وكذا العمل على إيجاد خبرات وقدرات وطنية في هذا الجانب.



وأشاد بدور وجهود الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم إقامة مثل هذه الدورات والورش .. كما ثمن جهود خبير ومدرب الورشة فايز الصنوي.



ودعا الوكيل الشامي المشاركين إلى الاستفادة من المعلومات والمعارف التي تتضمنها الورشة لما لذلك من أهمية في تأهيل وتدريب خبراء متمكنين في جانب بناء السلام وحل النزاعات وحماية الحقوق والحريات لكافة الافراد في المجتمع والمساهمة الفاعلة في خلق فكر للتعايش والمحبة والتراحم بين اليمنيين بدلا من الكراهية والصراع والخراب والدمار.



من جهته، أكد رئيس منظمة همُّنا اليمن الدكتور عادل العماد استمرار المنظمة في التعاون مع السلطة المحلية بالأمانة لإقامة عدد من الدورات التدريبية لتأهيل قدرات ومهارات كوادر وقيادات السلطة المحلية في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من البرنامج وعكسه في الواقع العملي.



وقدم مستشار أول رئيس فريق العمل ببرنامج دعم السلام باليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جلال الحلالي نبذه مختصره عن المشروع الهادف إلى إعداد كفاءات وقدرات وطنية في مجال بناء السلام وحل النزاعات.



وأشار إلى أن هذه الورشة التدريبية تعد الثانية في هذا البرنامج وعلى أن تتواصل الورش و الدورات التدريبية لأعضاء المجالس المحلية بالأمانة وبعض المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة.



حضر الاختتام وكيل أمانة العاصمة المساعد للقطاع المالي وتنمية الموارد ناجي القوسي ومدير عام البحوث والتدريب بالأمانة عبد الرحمن المعلمي وعدد من قيادات السلطة المحلية بالأمانة.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ