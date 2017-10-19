ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:40:32م
مقتل عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان
قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
مقتل 43 جنديا أفغانيا في هجوم إرهابي جنوب أفغانستان
قتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم إرهابي شنته حركة طالبان باقليم قندهار جنوب أفغانستان.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1019 ) بقيمة 129 ملياراً و44 مليوناً و160 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
مانشستر سيتي وبرشلونة يحققان العلامة الكاملة في دوري الأبطال
حافظ مانشستر سيتي الإنكليزي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في المباراة التي جرت أمس على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1.
آخر الأخبار:
فوز مرشحة المكسيك برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي
وكيل محافظة صنعاء يتفقد مشاريع المياه بمديرية بني مطر
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع تراجع أسهم التكنولوجيا
مناقشة الأنشطة التي تنفذها منظمة اليونيسيف بمحافظة صعده
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام ورشة بناء السلام والتعامل مع النزاعات بأمانة العاصمة
[19/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ :
اختتمت بأمانة العاصمة اليوم أنشطة الورشة التدريبية الثانية الخاصة بـ " بناء السلام والتعامل مع النزاعات " والتي نظمها على مدى ثلاثة أيام برنامج دعم السلام باليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة ومنظمة همُّنا اليمن.

هدفت الورشة التي شارك فيها 21 مشاركا ومشاركة من قيادات السلطة المحلية بمديريات أمانة العاصمة وبعض قيادات السلطة المحلية لمحافظات "عمران ، المحويت ، تعز ، ذمار" إلى إكساب المشاركين عدد من المفاهيم والمهارات المتصلة بكيفية بناء السلام والتعامل مع النزاعات في المجتمع.

وفي الاختتام أشار الوكيل المساعد لأمانة العاصمة محمد الشامي أهمية إقامة هذه الدورات الهادفة إلى تزويد وإكساب قيادات السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية مهارات بناء السلام والتعامل مع النزاعات في كل الأوقات وليس في زمن الأزمات فقط ، وكذا العمل على إيجاد خبرات وقدرات وطنية في هذا الجانب.

وأشاد بدور وجهود الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم إقامة مثل هذه الدورات والورش .. كما ثمن جهود خبير ومدرب الورشة فايز الصنوي.

ودعا الوكيل الشامي المشاركين إلى الاستفادة من المعلومات والمعارف التي تتضمنها الورشة لما لذلك من أهمية في تأهيل وتدريب خبراء متمكنين في جانب بناء السلام وحل النزاعات وحماية الحقوق والحريات لكافة الافراد في المجتمع والمساهمة الفاعلة في خلق فكر للتعايش والمحبة والتراحم بين اليمنيين بدلا من الكراهية والصراع والخراب والدمار.

من جهته، أكد رئيس منظمة همُّنا اليمن الدكتور عادل العماد استمرار المنظمة في التعاون مع السلطة المحلية بالأمانة لإقامة عدد من الدورات التدريبية لتأهيل قدرات ومهارات كوادر وقيادات السلطة المحلية في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أهمية الاستفادة من البرنامج وعكسه في الواقع العملي.

وقدم مستشار أول رئيس فريق العمل ببرنامج دعم السلام باليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جلال الحلالي نبذه مختصره عن المشروع الهادف إلى إعداد كفاءات وقدرات وطنية في مجال بناء السلام وحل النزاعات.

وأشار إلى أن هذه الورشة التدريبية تعد الثانية في هذا البرنامج وعلى أن تتواصل الورش و الدورات التدريبية لأعضاء المجالس المحلية بالأمانة وبعض المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة.

حضر الاختتام وكيل أمانة العاصمة المساعد للقطاع المالي وتنمية الموارد ناجي القوسي ومدير عام البحوث والتدريب بالأمانة عبد الرحمن المعلمي وعدد من قيادات السلطة المحلية بالأمانة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيل محافظة صنعاء يتفقد مشاريع المياه بمديرية بني مطر
مناقشة الأنشطة التي تنفذها منظمة اليونيسيف بمحافظة صعده
وزير الزراعة يؤكد أهمية التصنيع الغذائي لتحسين الدخل المعيشي للأسر الزراعية
وقفة إحتجاجية بالحديدة تندد بإستمرار العدوان على الصيادين
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية عسيلان في شبوة
وقفة إحتجاجية بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
خروج 30 في المائة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن
إعطاب آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بصرواح بمأرب
إختتام دورتي الشهيدين حسين السقاف وأبو عمار خرفشة
إستهداف تجمعات للجيش السعودي وإعطاب جرافة بجيزان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة الجعملة في صعدة
[19/أكتوبر/2017]
حرس الحدود السعودي يفتح نيران أسلحته على المواطنين
[19/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على صعدة ونجران
[18/أكتوبر/2017]
إستشهاد مواطن بنيران الحرس السعودي في منبه بصعدة
[18/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي بحجة
[18/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by