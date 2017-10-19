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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:38:40م
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وقفة إحتجاجية بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[19/أكتوبر/2017] المحويت -سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.

وطالب المشاركون في الوقفة التي شارك فيها القيادات التربوية والمعلمين ومدراء المدارس، المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة بالإضطلاع بمسؤولياتها في إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وحملوا دول العدوان بقيادة السعودية مسؤولية ما يرتكبه من جرائم ومجازر بشعة بحق أبناء الشعب اليمني منذ ثلاث سنوات، فضلا عن إنقطاع مرتبات الموظفين والمعلمين والذي أدى إلى تدهور الظروف المعيشية .
سبأ
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