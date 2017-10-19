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  اقتصاد
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 44 عاماً الأسبوع الماضي
[19/أكتوبر/2017]
واشنطن- سبأ:
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من 44 عاما بما يشير إلى تعافي نمو الوظائف بعد تراجع التوظيف في سبتمبر يرتبط بأعاصير شهدتها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 22 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ مارس 1973.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بمقدار ألفي طلب عن التقديرات السابقة.

والانخفاض في عدد طلبات إعانة البطالة هو الأكبر منذ أبريل.

وتنخفض طلبات إعانة البطالة في الوقت الذي تخلو فيه البيانات من تأثيرات الإعصارين هارفي وإرما. وأدى الإعصاران اللذان ضربا تكساس وفلوريدا إلى زيادة الطلبات إلى 298 ألفا في أوائل سبتمبر.

وقال مسئول بوزارة العمل إن الإعصارين إرما وماريا كان لهما تأثير على طلبات إعانة البطالة في بويرتوريكو والجزر العذراء بعد أن دمرا البنية التحتية.. ونتيجة لهذا تواصل وزارة العمل تقدير طلبات الحصول على إعانة البطالة للجزر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم قد توقعوا أن تنخفض طلبات إعانة البطالة إلى 240 ألفا في الأسبوع الماضي.

وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة 4.2 في المائة قرب أدنى مستوى في أكثر من 16 عاما ونصف العام.

ومازالت الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الـ37 بعد المائة على التوالي وهي أطول فترة منذ عام 1970م.

وهبط متوسط 4 أسابيع، وهو مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 9 آلاف و500 طلب إلى 248 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.

سبأ
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