محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خروج 30 في المائة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن صنعاء-سبأ:

خرجت 30 في المائة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن بعد تعرض كابل الألياف الضوئية اليوم للقطع ما بين صنعاء وذمار.



وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة العامة للإتصالات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤسسة كلفت فريق فني للنزول إلى مكان القطع لإصلاحه وإعادة الخدمة إلى طبيعتها.



وأشار المصدر إلى أن عمل تخريبي تسبب في قطع كابل الألياف الضوئية ما بين المكلا وسيئون، ما أدى إلى توقف خدمات الإنترنت بمدينة سيئون ومحافظتي مأرب والجوف.



وأكد المصدر أن المؤسسة كلفت فريق من المهندسين التابعين لها لإصلاح الكابل وإعادة خدمات الإنترنت.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ