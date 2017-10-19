اختتام دورة في أساسيات علم الوبائيات بصنعاء [19/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التأهيلية الأولى في مجال أساسيات علم الوبائيات لمنسقي الترصد الوبائي " الفوج الأول محافظات ".



وأوضح مدير عام الترصد والأمراض الوبائية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالحكيم الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة جاءت في إطار البرنامج التأهيلي الذي يستمر ثلاثة شهور و يتلقى خلاله المتدربون محاضرات علمية وعملية ميدانية في محافظاتهم على أيدي خبراء وطنيين من أساتذة علم الوبائيات في كلية الطب جامعة صنعاء و وزارة الصحة وخبراء الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية " الإمفنت ".







وتوقع تخريج خمسة أفواج من البرنامج قبل نهاية العام الحالي ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف خلال أقل من عامين إلى تدريب أكثر من 700 من كوادر الصحة على مستوى مديريات ومحافظات الجمهورية.



وأشار الدكتور الكحلاني إلى أنه سيكون لهذا البرنامج أثر كبير في بناء قدرات الكوادر الصحية وتعزيز مهاراتها الميدانية في الاستقصاء الوبائي وإعداد خطط المكافحة لأي أوبئة.



وفي الختام الذي حضره ممثل الإمفنت في اليمن الدكتور علي المضواحي ومن منظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالناصر الرباعي ، تم تسليم الشهادات على المشاركين.

سبأ