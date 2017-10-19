قائد القوات الجوية والناطق الرسمي للجيش يزوران معرض الصور بالمتحف الحربي [19/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

زار قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء الركن طيار إبراهيم الشامي والناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف لقمان اليوم، معرض الصور الفوتوغرافية الأول لثورة 21 سبتمبر وجرائم العدوان الذي تنظمه دائرة التوجيه المعنوي في المتحف الحربي بصنعاء.



واطلعا على محتويات المعرض من الصور واللوحات التي تجسد مسار ثورة 21 سبتمبر وتوثق بعضا من جرائم العدوان على اليمن.



وأستمع اللواء الشامي والعميد لقمان من مدير المتحف العميد الركن عابد الثور إلى إيضاح عن المعرض وما يحتويه من صور حول ثورة 21 سبتمبر ووحشية وهمجية العدوان.



وأشادا بمستوى التنظيم للمعرض وما يمثله من دلالة في فضح جرائم العدوان وما خلفه من أثار كارثية بحق الوطن والشعب اليمني.

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