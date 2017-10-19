محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المدرسة الديمقراطية توقع اتفاقية مع مؤسسة ماعت المصرية صنعاء- سبأ:



وقعت المدرسة الديمقراطية اتفاقية تعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية لتنفيذ عدد من الأنشطة في إطار تأسيس التحالف الدولي للسلام والتنمية.



وأوضح بيان صادر عن المدرسة الديمقراطية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق غايات التحالف المتمثلة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان ومواجهة محاولات تقويض السلام وعمليات العنف والإرهاب والترويع.



كما تهدف إلى العمل بفاعلية من خلال المنتديات والآليات الأممية والإقليمية والوطنية لوقف انتشار الممارسات التي تناهض القيم الإنسانية وتهدد السلام العالمي ، والدعوة لتحسين السياسات العامة المتعلقة بدعم السلام ومناهضة العنف والإرهاب والتطرف.



وأشار البيان إلى أن التحالف الدولي للسلام والتنمية ينطلق من أرضية المسئولية الأخلاقية لمنظمات المجتمع المدني في صنع السلام والقيم الحقوقية ، وسيضم المنظمات المهتمة بقضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضة التطرف والإرهاب في عدة دول منها : اليمن ، تونس ،الأردن ، أسبانيا ، سويسرا ، النمسا ، اليونان ، إيطاليا ، أمريكا ، المغرب ، لبنان ، الكويت ، السودان ، السويد ، فلسطين، و العراق.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ