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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:34:10م
مقتل عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان
قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
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مقتل عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان
[19/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) مقتل وإصابة عدد من جنود العدو والمرتزقة خلال تصدي أبطال الجيش واللجان لمحاولة زحف على موقع الشرفة في نجران استمر أربع ساعات مسنوداً بالطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي , وتم تدمير آلية للمرتزقة شرق تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء.

و نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية على موقع عسكري شرق موقع الطلعة بنجران أسفرت عن مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي ، فيما تم استهداف تجمعاتهم في مثلث العشة ، التبة البيضاء ، ذو رعين ، موقع الغراميل قبالة منفذ الخضراء و مستحدث المخروق و مواقع أخرى في أطراف الشرفة بصواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في مركز قيادة الشيابة بجيزان وهروب جماعي للجنود بآلياتهم ، في حين قصفت المدفعية تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في موقع الخشل.

في عسير لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم برصاص الجيش واللجان في جبهة علب هم: أسامه عبد الحكيم يوسف ، عبدالله سلطان عبدالله العتواني، عمر على محمد عبده القباطي و حمدي حسن علي مقبل القباطي.

كما قتل عدد من المرتزقة في غارة لطيران العدوان على تجمعاتهم بالقرب من منفذ علب الحدودي ، وتم استهداف تجمعات العدو السعودي في مدينة الربوعة.

وأفاد المصدر بمصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم بمنطقة الاشقري في مديرية صرواح محافظة مأرب ، فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم في تبة المطار، وقتل أربعة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها.

في محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في منطقة الساقية نتج عنها قتلى وجرحى في صفوفهم ، في حين قتل وأصيب ستة من المرتزقة إثر استهداف آليتهم شرق التبة البيضاء بمديرية المصلوب وتم قنص خمسة آخرين في مناطق متفرقة بالمديرية.

وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم في عمليات للجيش واللجان استهدفت مواقعهم بمنطقة الحول وتبة السفينة وشعب الجرجور في نهم، كما هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة بمنطقة الجردي في تويلق بالزاهر بمحافظة البيضاء ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفهم .

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة في معسكر العين بمديرية الصلو محافظة تعز، مشيراً إلى مصرع و إصابة خمسة من المرتزقة بنيران وحدة القناصة في مناطق متفرقة بالمحافظة.

ولفت المصدر إلى أن القيادي المرتزق ناصر أحمد علي لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة ميدي ، وتم استهداف تحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية.

وأطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في موقع الخزان بمنطقة حريب محافظة شبوة.

سبأ
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