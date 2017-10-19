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البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل
[19/أكتوبر/2017]
باريس- سبأ:

أقر البرلمان الفرنسي اليوم قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله في كلمة “إن نص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون التخلي عن قيمنا ومبادئنا “على حد تعبيره مشيرا إلى إحباط 13 مخططا إرهابيا منذ مطلع العام الجاري.

والقانون الجديد الذي سيحل بديلا من حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015 اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بأغلبية كبرى الإسبوع الماضي.

وفرضت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ في البلاد منذ أواخر عام 2015 عقب هجمات في باريس في نوفمبر من ذلك العام.

يشار إلى أنه قتل أكثر من 230 شخصا في سلسلة اعتداءات بمدن فرنسية خلال السنوات الماضية جاءت كارتداد للإرهاب على داعميه ونتيجة لتجاهل الحكومة الفرنسية للتحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب.

سبأ
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