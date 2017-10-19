عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينياً الضفة الغربية- سبأ:



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 11 مواطنًا فلسطينيا خلال مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات متفرقة في بعض المناطق.



وأفاد شهود عيان لوكالة انباء "صفا" الفلسطينية بأن أكثر من ثماني آليات عسكرية لجيش الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، شرق نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، وتمركزت في سهل عسكر القديم.



وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات طالت العديد من المنازل في المخيمين، تخللها أعمال تفتيش وتخريب.



وانسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال الشابين رأفت أبو هديب وساجد عرايشي من المخيم.



واندلعت فجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين وبلدتي قباطية والزبابدة في القضاء في حملة صادرت خلالها أموالا وخلاطة باطون.



وقال مواطنون ل"صفا" إن جنود الاحتلال صادروا أمولا من منزل المواطن عبد الله أبو الرب عقب مداهمته في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وخربوا الممتلكات واستجوبوا سكان المنزل.



كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة جنين واقتحمت مصنعا للباطون وصادرت خلاطة باطون وفتشت ورشاً في المنطقة.



واندلعت مواجهات واسعة في أحياء من المدينة سيما في محيط المنطقة الصناعية خلال عملية الاقتحام.



سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ