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آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:07:51م
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات مرتزقة العدوان في لحج
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في كهبوب بمحافظة لحج.
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشنان حصاد القمح في حقول مؤسسة اكثار البذور
دشن وزير الزراعة غازي احمد علي محسن ومحافظ ذمار حمود محمد عباد موسم حصاد اصناف القمح المحسنة في حقول المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بقاع شرعة وحقول المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة في المرتفعات الوسطى للموسم الصيفي للعام الحالي 2017م .
مانشستر سيتي وبرشلونة يحققان العلامة الكاملة في دوري الأبطال
حافظ مانشستر سيتي الإنكليزي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في المباراة التي جرت أمس على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة الجعملة في صعدة
[19/أكتوبر/2017]
صعده- سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات على مديرية مجز في محافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت منطقة الجعملة بمديرية مجز .
سبأ
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