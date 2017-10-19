ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:07:51م
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات مرتزقة العدوان في لحج
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في كهبوب بمحافظة لحج.
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشنان حصاد القمح في حقول مؤسسة اكثار البذور
دشن وزير الزراعة غازي احمد علي محسن ومحافظ ذمار حمود محمد عباد موسم حصاد اصناف القمح المحسنة في حقول المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بقاع شرعة وحقول المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة في المرتفعات الوسطى للموسم الصيفي للعام الحالي 2017م .
مانشستر سيتي وبرشلونة يحققان العلامة الكاملة في دوري الأبطال
حافظ مانشستر سيتي الإنكليزي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في المباراة التي جرت أمس على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1.
آخر الأخبار:
مقتل عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان
عملية هجومية على تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء في نجران
البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينياً
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الصين تنتج أرق تلفزيون في العالم
[19/أكتوبر/2017]
بكين-سبأ:

عرضت الصين نوعا جديدا من شاشات التلفزة رقيقة جدا بسماكة لوحة في مركز تسوق للأجهزة الكهربائية بمدينة شنجن جنوبي البلاد.

وتشبه شاشة التلفزيون لوحة يتم لصقها على جدار زجاج ، وتبلغ سماكتها 65ر3 ملم ، في حين أن الهاتف آيفون 8 الذي أطلقته شركة آبل في وقت سابق تبلغ سماكته نحو 7 ملم . مما يجعل من الجهاز الصيني أرق تلفزيون في العالم في الوقت الحاضر.

وأنتجت الصين أول تلفزيون لها عام 1958، وتفوقت على اليابان لتحتل المركز الأول عالميا في حجم إنتاج التلفزيون عام 1987.

وبعد ذلك صارت الصين رائدة عالميا في صناعة التلفزيونات.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشنان حصاد القمح في حقول مؤسسة اكثار البذور
الرئيس الصيني يؤكد ان اقتصاد بلاده سينفتح أكثر أمام العالم
معدل البطالة في بريطانيا يتراجع الى ادنى مستوى له منذ عام 1975
تراجع أسعار الذهب في ظل صعود الدولار
الدولار يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة
وزير النفط العراقي يطلب من بي.بي تطوير حقول كركوك النفطية
تونس ترفض دعوات خفض الدعم والأجور في 2018 تفاديا للاحتجاجات
بوتين يعطي الضوء الأخضر لإصدار عملة رقمية وطنية
نمو الناتج الصناعي الأمريكي في سبتمبر المنصرم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة الجعملة في صعدة
[19/أكتوبر/2017]
حرس الحدود السعودي يفتح نيران أسلحته على المواطنين
[19/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على صعدة ونجران
[18/أكتوبر/2017]
إستشهاد مواطن بنيران الحرس السعودي في منبه بصعدة
[18/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي بحجة
[18/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by